WTA: Шарапова — третья по проценту побед на траве среди действующих игроков

Официальный сайт WTA подвёл статистические итоги травяной части сезона. В частности, по количеству выигранных матчей первое место заняла британка Йоханна Конта. По проценту побед на траве среди действующих игроков лидирует американка Серена Уильямс. Россиянка Мария Шарапова — третья.

Количество побед и поражений

1. Йоханна Конта (Великобритания) — 13-3.

2. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 10-2.

3. Ана Конюх (Хорватия) — 8-4.

Процент побед в травяном сезоне (для действующих игроков)

1. Серена Уильямс (США) — 88,8%.

2. Винус Уильямс (США) — 82,9%.

3. Мария Шарапова (Россия) — 81,6%.