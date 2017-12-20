WTA: Шарапова — третья по проценту побед на траве среди действующих игроков

Официальный сайт WTA подвёл статистические итоги травяной части сезона. В частности, по количеству выигранных матчей первое место заняла британка Йоханна Конта. По проценту побед на траве среди действующих игроков лидирует американка Серена Уильямс. Россиянка Мария Шарапова — третья.
Количество побед и поражений
1. Йоханна Конта (Великобритания) — 13-3.
2. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 10-2.
3. Ана Конюх (Хорватия) — 8-4.
Процент побед в травяном сезоне (для действующих игроков)
1. Серена Уильямс (США) — 88,8%.
2. Винус Уильямс (США) — 82,9%.
3. Мария Шарапова (Россия) — 81,6%.