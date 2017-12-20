Монако, Монтаньес, Жемля, Девварман завершили карьеру в 2017 году

Официальный сайт ATP продложает подводить итоги сезона. В этот раз была представлена первая часть списка игроков, которые завершили карьеру в 2017 году.

2 января ушёл из тенниса индиец Сомдев Девварман (бывшая 62-я ракетка мира), 16 января — британец Колин Флеминг (бывшая 17-я ракетка мира в парном рейтинге), 10 февраля — эквадорец Джованни Лапентти (бывшая 110-я ракетка мира), 27 апреля — испанец Альберт Монтаньес (бывшая 22-я ракетка мира), 15 мая — аргентинец Хуан Монако (бывшая 10-я ракетка мира), 12 августа — словенец Грега Жемля (бывшая 43-я ракетка мира).