Джокович и Кирьос сыграют в выставочном турнире Tie Break Tens в Мельбурне

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос примут участие в выставочном турнире Tie Break Tens, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) 10 января. 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» и уроженец Канберры стали первыми игроками, подтвердившими своё участие в этих соревнованиях, сообщает официальный «твиттер» Tie Break Tens.

В ближайшие пару недель будут названы имена ещё шести участников.

Матчи проходят в виде тай-брейка до 10 очков. Победителями турниров Tie Break Tens ранее становились британец Кайл Эдмунд, австриец Доминик Тим и болгарин Григор Димитров.