Победитель юниорского US Open получил «уайлд-кард» на турнир в Окленде

Победитель юниорского Открытого чемпионата США 2017 года 18-летний китайский теннисист У Ибин стал обладателем «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Окленде (Новая Зеландия), который пройдёт с 7 по 13 января 2018 года.

«Каждый раз, когда вам удаётся пригласить лидера юниорского рейтинга и победителя турнира «Большого шлема», — это большой успех. Он отлично дополнит впечатляющий состав талантливых участников нашего турнира», — приводит слова директора соревнований Карла Баджа официальный сайт турнира.