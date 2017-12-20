Вавринка может пропустить выставочный турнир в Абу-Даби

Швейцарец Стэн Вавринка сообщил, что может пропустить выставочный турнир в Абу-Даби, который пройдёт с 28 по 30 декабря. На старте соревнований уроженец Лозанны должен сыграть с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Я всё ещё не провожу тренировки на корте. Но моя цель — сыграть на Australian Open. Я хотел бы прилететь в Австралию за неделю до турнира и упорно тренироваться. Что касается Абу-Даби, то пока ничего не могу сказать. Мне нужно соблюдать осторожность после операции на колене», — приводит слова Вавринки Le Matin.