Тренер Соузы: мы хотим не только тренироваться с топ-игроками, но и побеждать их

Тренер португальца Жоау Соузы Фредерико Маркес поделился впечатлениями от тренировок своего подопечного с австрийцем Домиником Тимом.

«Это была напряжённая неделя тренировок. Мы проделали большую работу. Мы дышали теннисом с утра и до ночи. Мы поработали над тактикой, над долгими розыгрышами. Это был невероятный опыт для меня и Жоау.

Мы стремимся попасть в число лучших игроков тура, как на тренировках, так и на турнирах. Мы упорно трудимся ради этого. Мы хотим не только тренироваться с топ-игроками, но и побеждать их», — цитирует Маркеса Tennis World USA.