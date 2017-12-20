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Рублёв и Андерсон выступят на турнире в Абу-Даби вместо Вавринки и Раонича

Теннис

Швейцарец Стэн Вавринка и канадец Милош Раонич отказались от участия в выставочном турнире в Абу-Даби, который пройдёт 28-30 декабря. Оба игрока ещё не готовы выйти на корт после травм. Их заменят финалист US Open Кевин Андерсон из ЮАР и россиянин Андрей Рублёв, сообщает пресс-служба турнира.

Андерсон в первом матче турнира сырает против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Победитель этого противостояния встретится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Рублёв сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а в случае победы встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Вавринка может пропустить выставочный турнир в Абу-Даби
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