Бартоли: хочу вернуться и доделать то, что не смогла в 2013 году

Чемпионка Уимблдона-2013 Марион Бартоли прокомментировала своё решение возобновить карьеру.

«Решение завершить карьеру в 2013 году очень трудно мне далось, ведь именно тогда я смогла выиграть свой первый турнир «Большого шлема» и почувствовала, что наконец-то держу под контролем всё, что происходит на корте. А когда ты только находишь свою игру, так трудно взять и от всего отказаться!

Сейчас я хочу вернуться и доделать то, что не смогла в 2013-м. Выполнить те задачи, которые тогда не смогла. Например, выиграть Кубок Федерации, сыграть на Олимпиаде, попытаться снова выиграть мейджор. Последнее, наверное, труднее всего, но я всё равно считаю, что могу это сделать. Особенно на траве», — приводит слова Бартоли Eurosport.