Оже-Альяссим не сыграет на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы

162-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим не сможет принять участие в квалификации Открытого чемпионата Австралии из-за травмы.

«С огромным сожалением сообщаю, что травма колена, полученная на этой неделе, не позволит мне выступить в Австралии. Мы посовещались с командой и приняли решение пропустить Открытый чемпионат Австралии, чтобы полностью восстановиться и начать сезон тогда, когда я вернусь в оптимальную форму», — написал Оже-Альяссим на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, в начале декабря 17-летний Оже-Альяссим тренировался в Дубае вместе со швейцарцем Роджером Федерером.