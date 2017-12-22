Фонд Джоковича пожертвовал почти 100 тыс. евро на ремонт детского сада

Благотворительный фонд 12-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» Новака Джоковича пожертвовал 94 тыс. евро на реконструкцию детского сада «Бэмби» в сербском городе Пожега, сообщает Zurnal.rs. В дошкольном учебном заведении занимается около 300 мальчиков и девочек в возрасте от трёх до пяти лет.

В рамках капитального ремонта здания были заменены окна и двери, обновлены фасады, отремонтированы санитарные блоки, а также заменены коммуникации, обеспечивающие водоснабжение.

Фонд Джоковича начал работу в 2007 году.