Дорошина и Монова проиграли в полуфинале турнира ITF в парном разряде

Российские теннисистки Ольга Дорошина и Полина Монова, посеянные на турнире ITF в Нави-Мумбаи (Индия) в парном разряде под первым номером, не смогли пробиться в финал. В полуфинале соревнований с призовым фондом $ 25 тыс. они проиграли представительнице Индии Пранджале Ядлапалли и словенке Тамаре Зиданшек со счётом 4:6, 6:2, [11:13]. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

В финале Ядлапалли и Зиданшек сыграют с испанкой Георгиной Гарсией-Перес и представительницей Латвии Дианой Марцинкевич (2).