Ватутин вышел в полуфинал турнира ITF в Дохе, Карацев выбыл

Российский теннисист Алексей Ватутин (1) вышел в полуфинал турнира ITF в Дохе, в трёх партиях обыграв представителя Великобритании Люка Джонсона со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. Алексей совершил 10 двойных ошибок и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал Ватутин поспорит с голландцем Гаем ден Хейером (Q), соперник которого по четвертьфинального матчу — россиянин Аслан Карацев — снялся при счёте 2:6, 2:5.