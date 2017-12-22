WTA: Кузнецова заняла первое место по количеству выигранных тай-брейков в сезоне

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги года. По количеству проведённых тай-брейков первое место заняла чешка Кристина Плишкова, а по количеству выигранных — россиянка Светлана Кузнецова.

Количество проведённых тай-брейков

1. Кристина Плишкова (Чехия) — 22.

2. Каролин Гарсия (Франция) и Люси Шафажова (Чехия) — 21.

3. Каролина Плишкова (Россия) — 20.

На счету россиянки Анастасии Павлюченковой 17 проведённых тай-брейков.

Количество выигранных тай-брейков

1. Светлана Кузнецова (Россия) — 12 из 14.

2. Каролин Гарсия (Франция) — 12 из 21.

3. Кристина Плишкова (Чехия) — 12 из 22.