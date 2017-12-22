WTA: Кузнецова заняла первое место по количеству выигранных тай-брейков в сезоне

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги года. По количеству проведённых тай-брейков первое место заняла чешка Кристина Плишкова, а по количеству выигранных — россиянка Светлана Кузнецова.
Количество проведённых тай-брейков
1. Кристина Плишкова (Чехия) — 22.
2. Каролин Гарсия (Франция) и Люси Шафажова (Чехия) — 21.
3. Каролина Плишкова (Россия) — 20.
На счету россиянки Анастасии Павлюченковой 17 проведённых тай-брейков.
Количество выигранных тай-брейков
1. Светлана Кузнецова (Россия) — 12 из 14.
2. Каролин Гарсия (Франция) — 12 из 21.
3. Кристина Плишкова (Чехия) — 12 из 22.