Гоффен опередил Федерера и Надаля по количеству побед на харде в сезоне

Официальный сайт ATP подводит статистические итоги сезона. На этот раз были названы лучшие игроки (по количеству побед в сезон) на разных покрытиях.

Грунт. Количество побед и поражений (минимум 10 матчей)

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 24-1 (96,5%).

2. Давид Гоффен (Бельгия) — 24-5 (82,8%).

3. Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 22-13 (62,9%).

Хард. Количество побед и поражений (минимум 10 матчей)

1. Давид Гоффен (Бельгия) — 43-17 (71,7%).

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 40-4 (90,9%).

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 40-9 (81,6%).

Трава. Количество побед и поражений (минимум 5 матчей)

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 12-1 (92,3%).

2. Марин Чилич (Хорватия) — 12-3 (80,0%).

3. Жиль Мюллер (Люксембург) — 11-2 (84,6%).

Зал. Количество побед и поражений (минимум 10 матчей)

1. Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 21-5 (80,8%).

2. Давид Гоффен (Бельгия) — 20-8 (73,3%).

3. Григор Димитров (Болгария) — 15-3 (83,3%).