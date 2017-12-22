Надаль отменил тренировки с Соузой из-за проблем с коленом

Португальский теннисист Жоау Соуза сообщил, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отменил их тренировочные сессии на Мальорке из-за проблем с коленом.

«Надаль всё ещё не готов тренироваться со мной. Он позвонил и сказал, что чувствует себя не очень хорошо», — приводит слова Соузы Tennis World USA.

Ряд источников сообщает, что уроженец Манакора отправился в Барселону для ещё одного обследования травмированного колена. Надаль входит в число участников турнира в Абу-Даби, который пройдёт 28-30 декабря.