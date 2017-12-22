Нисикори снялся с турнира в Брисбене

Японский теннисист Кей Нисикори принял решение сняться с турнира в Брисбене, который пройдёт с 31 декабря по 7 января 2018 года.

«Я очень расстроен тем, что буду вынужден пропустить турнир в Брисбене. На протяжении многих лет я открывал сезон именно здесь. В Брисбене я всегда чувствую себя как дома. С нетерпением жду возможности вернуться сюда в будущем», — приводит слова Нисикори официальный «твиттер» турнира.

Ранее появилась информация, что уроженец Симанэ, не выходивший на корт с соревнований в Монреале из-за травмы запястья, может пропустить первый турнир «Большого шлема» в 2018 году — Australian Open.