Мугуруса: я постоянно думала о борьбе за первую строчку

Испанка Гарбинье Мугуруса, ставшая в 2017 году чемпионкой Уимблдона и побывавшая первой ракеткой мира, оценила прошедший сезон.



«Этот год получился отличным. Я играла в крупных финалах, билась за звание первой ракетки и была на первой строчке. Бояться или скрывать здесь нечего — я хочу продолжать борьбу за лидерство весь следующий год, хочу быть на первом месте. Поскольку я уже была на вершине, нужно ставить перед собой самые серьёзные цели — это помогает усердно трудиться.



Я не знаю ни одной теннисистки, которая не мечтала бы стать первой ракеткой мира, не держала бы в голове такие мысли. Можно пытаться концентрироваться на чём-то другом, но все думают об этом. И я постоянно об этом думала, не могла отказаться от выступлений на каких-то турнирах, потому что боялась, что все обгонят меня в рейтинге.



Тур в этом году был очень интересным соревнованием. Не было кого-то, кто доминировал. Не было „Суперженщины“, такой, как Серена до того. Зато есть много сильных девушек, которые здорово играют, регулярно выступают на высоком уровне», — сказала Мугуруса в интервью WTA.