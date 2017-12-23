Раонич: здоров на сто процентов, но подготовку к сезону завершил примерно на 80

Канадец Милош Раонич, пропустивший концовку сезона-2017 из-за травм, оценил свой нынешний уровень подготовки.



«В 2016 году я поздно закончил сезон, поэтому время на подготовку к сезону-2017 было ограничено, и всё проходило в спешке. В этом году у меня было время на то, чтобы восстановиться и как следует подготовиться. Я успел залечить травмы и сфокусироваться на своём теннисе и грядущих турнирах.



Мне всегда удавалось хорошо играть в Австралии, поэтому я очень рад вернуться. Я здоров на сто процентов, но подготовку к сезону завершил только процентов на 80. Я хотел бы провести побольше тренировок, но из-за травм начало подготовки пришлось отложить», — приводит слова Раонича Tennis World USA.