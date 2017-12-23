Томлянович и Айава получили «уайлд-кард» на турнир в Брисбене

Организаторы турнира в Брисбене, который пройдёт на харде с 31 декабря по 6 января, предоставили «уайлд-кард» в основную сетку соревнований австралийкам Айле Томлянович и Дестани Айаве. 24-летняя Томлянович, ранее выступавшая за Хорватию, на данный момент занимает 118-е место в рейтинге WТА, а 17-летняя Айава является 154-й ракеткой мира.

«Я очень рада и благодарна за такую возможность. Я провела часть межсезонья в Брисбене, поэтому с нетерпением жду участия в турнире WТА здесь», — цитирует Томлянович официальный сайт турнира.