Касаткина начала сотрудничество с Форекс брокером

24-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина начала сотрудничество с крупным Форекс брокером.

«Рада объявить о старте сотрудничества с компанией Insta Forex. Мне кажется, что игра на рынке Форекс во многом похожа на теннис. Там тоже огромное значение имеет быстрая реакция, скорость и уверенность в себе. Надеюсь, вам понравится моя фотосессия», — написала Касаткина на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Касаткиной.

Все фотографии Дарьи с фотосессии в рамках нового партнёрства доступны на сайте компании.