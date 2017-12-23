Кухарчук вышла в финал турнира в Парагвае

Россиянка Ника Кухарчук (5) в полуфинале турнира категории ITF в Луке (Парагвай) с призовым фондом $ 15 тыс. оказалась сильнее бразильянки Таисы Педретти (4) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Ника сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

За титул 30-летняя уроженка Калининграда, занимающая 588-е место в рейтинге WТА, поспорит с победительницей парагвайского противостояния Монтсеррат Гонсалес (2) — Камила Джангреко-Кампис (3).