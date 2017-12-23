Стивенс не сыграет на турнире в Брисбене из-за травмы колена

Победительница Открытого чемпионата США – 2017 американка Слоан Стивенс снялась с турнира в Брисбене, который пройдёт на харде с 31 декабря 2017 по 7 января 2018 года. 24-летняя теннисистка, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, продолжает восстановление после травмы колена.

«Слоан Стивенс требуется больше времени на восстановление после травмы колена, что означает, что она не сыграет в Брисбене в этом году. Мы с нетерпением ждём её участия в турнире в следующем году», — говорится в сообщении на официальной странице соревнований в сети «Твиттер».