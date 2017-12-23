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Тим опубликовал график выступлений на первую половину 2018 года

Теннис

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим опубликовал свой график на первую половину сезона-2018. 24-летний уроженец Винер-Нойштадта начнёт сезон на выставочном турнире в Абу-Даби, затем выступит на соревнованиях в Дохе и показательном чемпионате в Куйонге, после чего сыграет на Открытом чемпионате Австралии.

В феврале Тим проведёт серию турниров в Латинской Америке: Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Акапулько, в марте сыграет на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами, а перед «Ролан Гаррос» примет участие в соревнованиях в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

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