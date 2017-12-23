Т. Надаль: в 2018 году Рафе и Роджеру будет гораздо сложнее, чем в прошлом

Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от выступления племянника в 2018 году.

«Следующий сезон для Рафы и Роджера должен получиться более сложным, чем предыдущий. В прошлом сезоне все видели, что у Маррея, Джоковича, Вавринки и некоторых других игроков были серьёзные проблемы со здоровьем и не могли показывать всё, на что способны. В 2018-м они вернутся, а Зверев, Гоффен, Димитров станут ещё сильнее. Нас ждёт невероятная конкуренция», — приводит слова Тони Надаля ABC.