Томлянович: никто не видит настоящего Кирьоса, в жизни он совсем другой

24-летняя теннисистка Айла Томлянович, родившаяся в Хорватии, но с 2014 года представляющая Австралию, рассказала о Нике Кирьосе, с которым она встречается.



«То, на чём заостряют внимание телевидение и газеты, — негативные стороны происходящего на корте. Все мы можем вести себя не лучшим образом, когда дела не складываются. Но никто не видит настоящего Ника — такого, какой он с друзьями и с семьёй. Многие вещи в жизни несправедливы, и с этим ничего не поделаешь.



Совместные тренировки с Ником помогают моей игре. Конечно, мы никогда не играем всерьёз, потому что тогда я не взяла бы ни одного очка. Иногда он слишком сильно крутит мяч и слишком мощно бьёт по нему, чтобы я могла справиться с такими ударами», — приводит слова Томлянович Tennis World USA.