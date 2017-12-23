Халеп и Кар. Плишкова сыграют в финале выставочного турнира в Таиланде

На выставочном турнире в Таиланде World Tennis Thailand Championship финалистками стали румынка Симона Халеп и чешка Каролина Плишкова. Первая ракетка мира по итогам сезона-2017 победила британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:3. Плишкова, также побывавшая на первой строчке в течение этого года, расправилась с чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017 латвийкой Еленой Остапенко — 6:1, 6:4.



В воскресенье, 24 декабря, на корт вновь выйдут все четыре участницы соревнований. Интересно, что сначала состоится финал между Халеп и Плишковой, а затем пройдёт матч за третье место между Контой и Остапенко.