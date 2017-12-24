Вандевей: подать навылет против Федерера будет просто невероятно здорово

АмериканкаКоко Вандевей поделилась ожиданиями от выступления на Кубке Хопмана — 2018.



«Подать навылет против любого теннисиста всегда приятно. Чувствуешь гордость за то, что сумела сделать это. Но выполнить эйс против Роджера Федерера будет просто невероятно.



Конечно, мне нужно будет выигрывать матчи, чтобы набираться уверенности в себе по ходу сезона. Без соревнований никуда, их не заменят никакие тренировки. Кубок Хопмана хорош тем, что здесь тебе гарантированы три матча в одиночном разряде и три — в миксте. К тому же ты играешь против очень сильных соперниц и соперников — победителей турниров „Большого шлема“, игроков топ-10.



В миксте здесь можно встретиться с такими теннисистами, которых больше нигде в миксте не увидишь. В Перте всегда отличная, очень весёлая атмосфера. Год назад мы с Джеком [Соком] дошли до финала, и это было здорово», — цитирует Вандевей Tennis World USA.