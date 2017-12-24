Бердых: в 2017 году мне почти постоянно сильно мешала травма спины

Экс четвёртая ракетка мира, финалист Уимблдона-2010 чех Томаш Бердых рассказал о проблемах со здоровьем, преследовавших его на протяжении большей части 2017 года.



«На протяжении всего сезона-2017 мне очень сильно мешала травма спины. Было всего несколько недель, когда спина меня совсем не беспокоила. Как раз в это время проходил Уимблдон, где я сыграл хорошо. Мне понадобилось много времени на то, чтобы залечить травму. Теперь я надеюсь, что мой организм меня не подведёт», — цитирует Бердыха Tyden.