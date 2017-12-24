Кухарчук проиграла в финале турнира в Парагвае

Россиянка Ника Кухарчук (5) в финале турнира категории ITF в Луке (Парагвай) с призовым фондом $ 15 тыс. уступила местной теннисистке Монтсеррат Гонсалес (2) со счётом 6:1, 3:6, 0:6. Продолжительность решающего поединка составила 1 час 37 минут. Ника реализовала все три брейк-пойнта и проиграла пять геймов на своей подаче.



30-летняя уроженка Калининграда, занимающая 588-е место в рейтинге WТА, за своё выступление в Парагвае получит семь очков и поднимется на 30 позиций. Её лучшим достижением было 456-е место в женской табели о рангах.