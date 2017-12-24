Кар. Плишкова: моя приоритетная цель на следующий сезон — победа на ТБШ

Четвёртая ракетка мира чешка Каролина Плишкова рассказала о своих целях на предстоящий сезон.

«Следующий сезоне будет трудным для меня. Я столкнусь с давлением из-за необходимости защищать большое количество очков. В этом году я добилась нескольких отличных результатов, что позволило мне высоко подняться в рейтинге. В наступающем сезоне я планирую сыграть ещё лучше и сделаю для этого всё возможное. Конечно, приоритетная цель — победа на турнире серии „Большого шлема“, — приводит слова Плишковой Nation.