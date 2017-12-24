Неделько завоевал титул на турнире ITF в Пакистане

Россиянин Иван Неделько (1) в финале турнира категории ITF в Исламабаде (Пакистан) победил испанца Энрике Лопеса-Переса (2) со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 51 минуту. 31-летний петербуржец, занимающий 295-е место в рейтинге АТР, четырежды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок, реализовал четыре брейк-пойнта из 11 и проиграл три гейма на своей подаче.

Неделько за свой успех заработал 18 очков. В парном разряде титул завоевали Лопес-Перес и россиянин Кристиан Лозан, разгромившие в финале россиянина Ивана Пономаренко и украинца Глеба Алексеенко — 6:0, 6:2.