С. Уильямс проведёт выставочный матч в Абу-Даби 30 декабря

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс 30 декабря 2017 года проведёт выставочный матч в Абу-Даби, где с 28 по 30 декабря пройдёт показательный мужской турнир Mubadala World Tennis Championship, сообщает Sport 360. Имя соперницы 23-кратной победительницы соревнований Grand Slam пока неизвестно, однако, по данным источника, Серена сыграет с теннисисткой, имеющей опыт побед на турнирах «Большого шлема».



Напомним, что Уильямс-младшая не выходила на корт после победы на Australian Open 2017 в январе 2017-го, а 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию.