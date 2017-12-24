Халеп стала победительницей выставочного турнира в Таиланде

Румынка Симона Халеп стала чемпионкой выставочного турнира World Tennis Thailand Championship. В финале этого соревнования она победила чешку Каролину Плишкову в двух партиях — 6:2, 6:3. Халеп сделала пять брейков и лишь один раз отдала свою подачу.



В матче за третье место британка Йоханна Конта переиграла латвийку Елену Остапенко — 6:3, 6:2. Конта сделала семь брейков, Остапенко — три. Таким образом, Елена лишь дважды удержала свою подачу.



В полуфиналах Конта уступила Халеп, а Остапенко проиграла Плишковой. Отметим, что все матчи на турнире завершились в двух сетах.