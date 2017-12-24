Милошевич: Джокович прошёл через ад и победил систему, чтобы стать лучшим

Экс-футболист казанского «Рубина» и нынешний вице-президент Футбольного союза Сербии Саво Милошевич на примере своего соотечественника Новака Джоковича оценил систему подготовки спортсменов в Сербии.



«Чтобы стать профессионалом, нужно преодолеть множество препятствий. Когда начинаешь играть на профессиональном уровне, уже ничего не страшно, ведь ты уже прошёл через ад. Для этого нужно всё преодолеть.



Взять, к примеру, Новака Джоковича — это лучший теннисист в мире за последние 10 лет, из Сербии. Как он этого добился? Он через ад прошёл, всё преодолел. Чтобы стать тем человеком, которым он является сегодня, Новаку Джоковичу нужно было победить систему», — сказал Милошевич в интервью Russia Today.