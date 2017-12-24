С. Уильямс 30 декабря сыграет с Остапенко

Стала известна соперница американки Серены Уильямс по выставочному матчу, который состоится в финальный день турнира Mubadala World Tennis Championship в ОАЭ — 30 декабря. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», четырёхкратная олимпийская чемпионка сыграет с латвийкой Еленой Остапенко, в прошлом сезоне сенсационно ставшей чемпионкой «Ролан Гаррос». Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Для Серены этот матч станет первым почти за год — она не выходила на корт (кроме тренировок) после победы на Australian Open — 2017 в связи с беременностью и родами, состоявшимися 1 сентября.



Сам турнир в Абу-Даби проводится в 10-й раз, однако раньше на нём никогда не было женских матчей. В соревнованиях традиционно участвовали шесть теннисистов, из которых двое стартовали с полуфиналов, а четверо начинали борьбу на стадию раньше.