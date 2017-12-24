С. Уильямс: принять участие в первом женском матче в Абу-Даби — большая честь

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс прокомментировала своё участие в выставочном матче в Абу-Даби (ОАЭ), где она сыграет с Еленой Остапенко 30 декабря.



«Я очень рада, что моё первое выступление после рождения дочери в сентябре состоится в Абу-Даби. На Mubadala World Tennis Championship уже много лет начинают сезон многие сильнейшие теннисисты. Здорово, что моё возвращение начнётся с того, что я приму участие в первом женском матче на этом турнире. Это большая честь. С нетерпением жду скорой встречи с фанатами в Абу-Даби на 10-м розыгрыше этих соревнований», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.