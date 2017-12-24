Остапенко: очень рада начать новый сезон на великолепном турнире в Абу-Даби

Латвийка Елена Остапенко поделилась эмоциями по поводу участия в выставочном матче в Абу-Даби (ОАЭ), где она сыграет с американкой Сереной Уильямс 30 декабря.



«Я в восторге от того, что сыграю в Абу-Даби на Mubadala World Tennis Championship. Женщины впервые выступят на этом соревновании, и стать частью этой истории после многолетнего просмотра матчей турнира — огромная честь. Прошлый сезон получился для меня просто невероятным, и я не могу дождаться того, чтобы начать новый сезон на столь великолепных соревнованиях», — цитирует Остапенко официальный сайт турнира.



Отметим, что Остапенко в эти выходные уже приняла участие в другом выставочном турнире, прошедшем в Таиланде, где проиграла Каролине Плишковой и Йоханне Конте.