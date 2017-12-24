Рублёв: хочу показать свою лучшую игру в Абу-Даби

Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Изначально в четвертьфинале Рублёв должен был встретиться с австрийцем Домиником Тимом, но после отказа Рафаэля Надаля сетку поменяли, и теперь соперником Андрея станет испанец Роберто Баутиста-Агут.



«Хочу показать свою лучшую игру на Mubadala World Tennis Championship. С нетерпением жду начала выступлений в Абу-Даби», — написал Рублёв в своём «Инстаграме».

После Абу-Даби Рублёв сыграет на турнире категории ATP 250 в Дохе (Катар).