Дьяченко опустилась на 22-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 25 декабря первую строчку занимает швейцарка Белинда Бенчич. Лучшая из россиянок, Виталия Дьяченко, опустилась на 22-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 25 декабря

1 (1). Белинда Бенчич (Швейцария) — 470.

2 (2). Чжан Шуай (Китай) — 300.

3 (3). Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 213.

4 (4). Айла Томлянович (Хорватия) — 189.

5 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 175.

6 (6). Моника Никулеску (Румыния) — 160.

7 (7). Кэрол Чжао (Китай) — 156.

8 (8). Тамара Зиданшек (Словения) — 141.

9 (9). Далила Якупович (Словения) — 136.

10 (10). Джан Су Джон (Южная Корея) — 135.

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22 (21). Виталия Дьяченко(Россия) — 80…

39 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 57.

39 (36). Марта Пайгина (Россия) — 57…

58 (54). Евгения Родина (Россия) — 45…

71 (67). Анна Блинкова (Россия) — 38.

72 (135). Ольга Дорошина (Россия) — 37...

86 (102). Амина Аншба (Россия) — 31...

96 (91). Екатерина Александрова (Россия) — 29.

96 (91). Полина Монова (Россия) — 29.

96 (91). Валентина Ивахненко (Россия) — 29.