«Твиттер» дочери С. Уильямс: надеюсь, папа впервые возьмёт меня на игру мамы

«Твиттер» дочери американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Олимпии Оганян прокомментировал информацию о том, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» 30 декабря проведёт выставочный матч с Еленой Остапенко из Латвии в рамках турнира Mubadala World Tennis Championship. Турнир в Абу-Даби проводится в 10-й раз, однако раньше на нём никогда не было женских матчей

«Надеюсь, папа впервые возьмёт меня на игру мамы. Я буду самой громкой на трибунах», — говорится в сообщении.

Алексис Олимпия Оганян родилась 1 сентября.