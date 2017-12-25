Шмидлова: после нескольких поражений я потеряла уверенность в своих силах

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова рассказала о сложностях, которые испытывала в последние два сезона. Победительница двух турниров WTA в рейтинге занимает 137-ю строчку.

«Я проиграла несколько матчей и потеряла уверенность в своих силах. Все последующие неудачи были связаны с этим. Иногда я не верила в себя и играла плохо. Я ничего не могла с этим поделать. Это был ужасный год. За весь сезон я выиграла 3-4 матча. Я потеряла все свои очки.

В начале нынешнего сезона я решила внести изменения в подготовку, но это также не помогло. В итоге я вернулась к тренеру, с которым работала в школе. Благодаря этому летом я заиграла лучше», — цитирует Шмидлову Lancaster Online.