Остин, Шрайвер, Гиббз и Роджерс провели мастер-класс для детей

Экс первая ракетка мира американка Трэйси Остин, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер, а также действующие теннисистки Николь Гиббз и Шелби Роджерс провели мастер-класс в Лос-Анджелесе в рамках благотворительного проекта First Break Academy, который помогает детям начать заниматься теннисом.

«Отчасти мы играем в теннис для того, чтобы вдохновлять других. Поэтому нам было очень приятно встретиться и позаниматься теннисом с представителями следующего поколения. Видеть улыбки на лицах детей и знать, что я этому способствовала, было очень приятно. Это заставляет меня работать ещё усерднее», — цитирует Роджерс официальный сайт WTA.

Фото доступно в «инстаграме» Шелби Роджерс.