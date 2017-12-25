Теннисисты ATP-тура записали поздравление с праздниками

Официальный «твиттер» ATP представил традиционное поздравление с предстоящими зимними праздниками. В видеоролике снялись Роджер Федерер, Новак Джокович, Радек Штепанек, Стэн Вавринка, Григор Димитров, Джон Иснер, Сэм Куэрри, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Борна Чорич, Чхун Хён, Джаред Доналдсон, Пабло Карреньо-Буста, Доминик Тим, Хенри Континен, Джон Пирс.



В частности, Федерер сказал, что проведёт Рождество вместе со своей семьёй. Медведев назвал самой любимой праздничной традицией подарки.

Видео доступно в «твиттере» ATP.