Фаббьяно: спасибо за тренировки, Роджер. Уже 10 лет ты — один из моих кумиров

Итальянец Томас Фаббьяно на своей странице в «Фейсбуке» поблагодарил за совместные тренировки в межсезонье швейцарца Роджера Федерера.

«Я знаю, что в следующем сезоне мы можем быть соперниками. Но вот уже 10 лет ты — один из моих кумиров. Я очень благодарен тебе за возможность, которую ты предоставил мне в эти пять дней. Это было поразительно.

На корте я делаю свою работу и стараюсь сыграть как можно лучше. Но до и после я думаю о том, что быть с тобой на корте — это моя мечта. Возможность однажды сказать детям, что я работал с тобой на корте, — это очень эмоциональный момент. Ты настоящий джентльмен. Спасибо, Роджер» — написал Фаббьяно.