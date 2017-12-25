Форлис получила «уайлд-кард» на турнир в Хобарте

Австралийская теннисистка Джейми Форлис стала обладательницей «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Хобарте, который пройдёт с 7 по 13 января 2018 года.

«Ощущения просто удивительные. Я так рада, что вернусь в Хобарт. В прошлом году именно здесь я впервые сыграла на турнире WTA. Тогда я впервые побывала в Хобарте и наслаждалась каждой минутой. Я была на седьмом небе от счастья, когда узнала о «уайлд-кард». Когда мне позвонили, я всё время улыбалась.

Выступление в Хобарте станет отличной подготовкой к Australian Open. В прошлом году я провела здесь отличный матч с Флипкенс. Я извлекла немало уроков из той встречи. Хобарт — отличный город. Здесь прекрасная атмосфера, милые люди. Это отличное место для теннисного турнира», — цитирует Форлис пресс-служба соревнований.