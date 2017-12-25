Иснер: хотел бы дойти до полуфинала «Большого шлема» и выиграть «Мастерс-1000»

17-я ракетка мира американский теннисист Джон Иснер рассказал о своём главном новогоднем желании.

«Я хотел бы в 2018 году дойти до полуфинала турнира «Большого шлема» и выиграть «Мастерс-1000», к чему я не раз был так близок в моей карьере. Для этого нужно выходить на корт с правильным настроем – играть-то я умею. Теннис во многом зависит от психологии, а не только от физической готовности. Я знаю, на что способен, но иногда это мне мешает. Я могу обыграть любого, но могу и проиграть кому угодно. Я хочу выходить на корт и быть уверенным в том, что всё правильно делаю. И я знаю, что я должен делать», — приводит слова Иснера Tennis.com.