Зайцев и Андреев вошли в тренерский штаб женской сборной России

Женская сборная России по теннису с капитаном Анастасией Мыскиной в 2017 году в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации в родных стенах уступила бельгийкам. В 2018 году россиянки стартуют в Мировой группе II матчем со словачками. Для успешного решения задачи возвращения в элиту усилен тренерский штаб команды, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Мы усиливаем у девочек тренерский состав. По девочкам будет работать Игорь Андреев, он готов посвятить себя тренерской работе. Взяли Антона Зайцева, он сочинец, тренировал Наталью Вихлянцеву. Среди девочек молодёжь есть, мне очень понравилась Вихлянцева. Если её «почистить» за полгода (у неё есть недоработки с технико-тактическим оснащением), она быстро пойдет вверх. Давно ждём результатов от Дарьи Касаткиной, нельзя сбрасывать со счетов Анастасию Потапову и тех, кто выигрывал в категории до 17 лет.

В плей-офф мы ничего не меняем, взяли людей в тренерский штаб, у нас будут вариации в руководстве команды. Задача тренеров – рост мастерства девочек, контроль подготовки. Я позитивно смотрю на будущее», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».