ITF изменила процедуру оформления TUE с 1 января 2018 года

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что с 1 января 2018 года меняется процедура оформления терапевтических исключений (TUE) – разрешений спортсменам использовать запрещённые вещества по медицинским показаниям.

Теперь заявки на TUE будут подаваться через Теннисный антидопинговый портал. Всем игрокам необходимо зарегистрироваться там, так как все заявления и предоставленные данные будут подвергаться контролю и проверке.

Также приветствуется, чтобы страницы игроков создавались их лечащими врачами, которые могли бы контролировать и обосновывать свои назначения, сообщает пресс-служба ITF.