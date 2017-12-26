Димитров: давайте забудем стереотипы о моих девушках — от Серены до Шараповой

Завершив 2017 год победой на Итоговом чемпионата АТР, болгарский теннисист Григор Димитров начнёт 2018 год с турнира в Брисбене, где будет защищать титул. В интервью итальянской газете La Repubblica 26-летний Димитров, занимающий третью строчку в рейтинге АТР после Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, порассуждал о том, как сильно и в лучшую сторону изменил его теннис и эти великие игроки.

«Теннис — особый мир, который меняет людей. Но я всегда повторяю, что теннис не может быть всем для меня, в жизни есть и другие не менее важные вещи. Я не хочу быть хорош только в одном, мне интересно быть разным, научиться разным вещам. Мне нравится быть целеустремлённым. Например, я люблю рисовать и фотографировать.

Думаю, ранее я был неправильно понят. Не зная меня, люди имели неверное представление обо мне. Хотя, конечно, были трудные моменты в жизни, когда я был окружён не теми людьми. Давайте забудем все стереотипы о моих прежних девушках — от Серены Уильямс до Марии Шараповой. Зачем вообще об этом говорить? Мне было легко вскружить голову. Неужели это так плохо? Но сегодня с моей нынешней девушкой Николь Шерзингер я очень осторожен насчёт моей личной жизни.

Почему меня зовут «Маленьким Федерером»? Возможно, это мой отец виноват, ведь он научил меня одноручному бэкхенду. Федерер и Надаль — феномены, которые определили мою спортивную жизнь. Забавно, что «Маленький Федерер» был спасён Рафой и его академией. Такой вот парадокс жизни.

Кто будет доминировать в 2018 году? Хороший вопрос, но если эти невероятные игроки продолжат играть, то с уверенностью можно будет сказать лишь одно: в теннисе возраст больше не имеет значения», — приводит слова Димитрова Tennis World USA.