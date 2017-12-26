Гоффен: не считаю Кирьоса хорошим примером для молодых австралийцев

Бельгийский теннисист Давид Гоффен заявил, что пытается быть хорошим примером для молодых игроков, и признался, что не считает таковым австралийца Ника Кирьоса.

«Я стараюсь вести себя хорошо. В первую очередь делаю это для себя, а во-вторых, чтобы быть примером для молодых игроков. Это важно. Мне кажется, что парень вроде Ника Кирьоса не является хорошим примером для молодых австралийцев. Но это его путь. Мне кажется, люди хотят видеть больше таких игроков, как я», — цитирует Гоффена Tennis World USA.